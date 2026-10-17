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Guale POLICIALES

Detuvieron a un hombre acusado de agredir físicamente a su esposa en barrio Quijano

La mujer de 41 años denunció haber sido atacada por su pareja. El acusado, de 43 años, quedó alojado en Jefatura Departamental a disposición de la Justicia.

17 Oct, 2026, 21:31 PM
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Un hombre de 43 años fue detenido durante el mediodía de este sábado, acusado de agredir físicamente a su esposa en una vivienda del barrio Quijano, en Gualeguaychú.

 

El procedimiento fue realizado por personal de la Comisaría Sexta, que intervino a raíz de un presunto hecho de violencia de género.

 

Al llegar al lugar, los efectivos se entrevistaron con una mujer de 41 años, quien manifestó que había sido agredida físicamente por su esposo, que todavía se encontraba en el domicilio.

 

Ante esta situación, los policías procedieron a demorar al hombre y dieron intervención a la Fiscalía de Género en turno.

 

Luego de tomar conocimiento de lo sucedido, la autoridad judicial dispuso la aprehensión del acusado y su traslado a la Jefatura Departamental Gualeguaychú, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

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