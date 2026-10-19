Dos jóvenes corrían una picada en el puerto y uno chocó contra una baranda: tenía 2,31 de alcohol en sangre

Dos jóvenes de 19 años protagonizaron un peligroso episodio durante la madrugada en la zona del puerto de Gualeguaychú, cuando, mientras corrían una picada, uno de ellos perdió el control de su automóvil y terminó chocando contra una baranda de contención, a pocos metros del río.

El hecho fue confirmado por el secretario de la Agencia de Seguridad de la Municipalidad, Esteban Izaguirre, quien brindó detalles de lo sucedido en declaraciones a Radio Máxima.

“Lamentablemente, dos chicos de 19 años estaban realizando una picada y uno perdió el control de su auto y chocó contra una baranda del puerto”, relató el funcionario.

El vehículo que protagonizó el choque era un Fiat Uno, cuyo conductor registró 2,31 gramos de alcohol por litro de sangre en el control de alcoholemia.

“Tuvo suerte, la verdad, porque no cayó al río. Si no, estaríamos hablando de otra cosa”, advirtió Izaguirre sobre la gravedad de lo ocurrido.

El otro joven involucrado conducía un Volkswagen Gol y también dio positivo en el test de alcoholemia, con un resultado de 0,56 gramos por litro de sangre.

El funcionario manifestó su preocupación por este tipo de conductas, especialmente durante los fines de semana. “Lamentablemente, es habitual que pasen estas cosas. Los chicos aprovechan la madrugada para hacer este tipo de cosas”, señaló.

En ese sentido, hizo un llamado de atención a las familias: “Digo esto para que estemos atentos con nuestros gurises”.

“El alcohol no deja de ser un protagonista lamentable de la madrugada”, expresó Izaguirre, aunque destacó que, pese a la violencia del episodio, los involucrados resultaron ilesos.

Una multa elevada y el costo de reparar la baranda

El choque provocó daños en una de las barandas del puerto, por lo que la Municipalidad debió intervenir rápidamente para reparar el sector, especialmente ante la realización del Mundial de Canotaje en la ciudad.

Izaguirre explicó que los trabajos de reparación ya se pusieron en marcha para garantizar que el lugar se encuentre en condiciones.

Sin embargo, aclaró que el conductor del Fiat Uno deberá hacerse cargo del costo de los arreglos, además de afrontar la sanción económica correspondiente.

Según adelantó, la multa será una de las más elevadas debido al alto nivel de alcohol detectado en el control.

Por último, el funcionario destacó la actitud del padre del joven involucrado, quien, según indicó, se mostró dispuesto a colaborar con el Municipio.

“El padre se mostró muy predispuesto a trabajar con nosotros en lo que haga falta”, concluyó.

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