Por una supuesta deuda, un hombre se atrincheró en una vivienda

Personal policial intervino este lunes, alrededor de las 17:00 horas, en una propiedad ubicada en inmediaciones de Teresa Margalot y S. Rivenson, tras un llamado telefónico realizado por una mujer de 64 años que denunció un presunto intento de usurpación y daños en su vivienda.

Según manifestó la damnificada, un hombre habría ingresado al inmueble, provocando daños en la cerradura de acceso y reemplazándola por otra. Al momento de la intervención policial, el masculino se encontraba en el interior de la propiedad y manifestó que reclamaba el pago por un trabajo que, según indicó, le adeudarían los propietarios del lugar.

Ante esta situación, tomó intervención la Unidad Fiscal correspondiente, que dispuso la aprehensión del hombre de 46 años y la continuidad de las actuaciones judiciales de rigor.

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