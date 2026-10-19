Hay cortes de tránsito en Costanera y zonas cercanas

Para el desarrollo de la competencia, el Gobierno de Gualeguaychú dispuso un operativo de seguridad y ordenamiento del tránsito, coordinado entre distintas áreas y fuerzas intervinientes, con el objetivo de garantizar el desarrollo de las pruebas y la seguridad de deportistas y espectadores.

Desde este lunes a las 7 h, y hasta el domingo 25 de octubre, a las 22 h, se establecen cortes de circulación en seis intersecciones del sector costero:

Avenida Morrogh Bernard y Luis N. Palma.

Montiel y Luis N. Palma.

Urquiza y Pronunciamiento.

25 de Mayo y María Luisa Guerra.

San Martín y avenida Morrogh Bernard.

Avenida Morrogh Bernard y Bolívar.

Durante las jornadas de competencia, el puente Méndez Casariego mantiene habilitada la circulación vehicular, pero no está permitida la permanencia de peatones sobre su estructura para observar las carreras. Los medios de comunicación cuentan con autorización para permanecer temporalmente en el lugar a fin de realizar registros audiovisuales.

Se solicita a vecinos y visitantes respetar las indicaciones del personal de tránsito y la señalización dispuesta en el sector, además de prever recorridos alternativos para circular por la zona costera.