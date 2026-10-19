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Guale PERSONAL DE SALUD

Enfermeros de Concordia, Paraná y Gualeguaychú asisten en el mundial de Canotaje

Dispusieron postas sanitarias para la atención tanto de deportistas como del público que acompaña la competencia. También sumaron ambulancias en caso de ser necesarias para el traslado de pacientes.

19 Oct, 2026, 11:50 AM
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“Estamos para asistir tanto a deportistas, como a la gente”, contó Vanesa, personal de salud.

 

Las postas sanitarias estarán dispuestas para la atención, en puntos cercanos a la Costanera, a lo que se sumaron dos ambulancias. “Vamos a ir rotando en caso de que haya traslados por alguna emergencia”, indicó Vanesa.

 

“Somos enfermeros de Concordia y de Paraná que vamos a trabajar en conjunto con enfermeros de Gualeguaychú”, agregó.

 

La profesional remarcó además, que en este tipo de eventos, los cuadros más frecuentes suelen ser por descompensación, hipertensión, en algunos casos fracturas. “Puede haber muchas cosas. Se evalúa la situación y en el caso de que algún paciente se descompense, o en caso de alguna herida, se evalúa y se traslada al hospital Centenario si es necesario”, contó Vanesa.

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