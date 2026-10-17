Agredió verbalmente a sus hijos y terminó detenido tras enfrentarse con la Policía

Un hombre de 52 años fue detenido durante la tarde de este sábado en Gualeguaychú, luego de protagonizar un episodio de violencia familiar y reaccionar de manera agresiva contra los policías que acudieron al lugar.

El hecho ocurrió alrededor de las 15:00, en una vivienda ubicada en inmediaciones de calle Misiones al 500. La intervención comenzó a partir de un llamado de emergencia recibido en la Sala de Comando, desde donde se dispuso el envío de móviles policiales.

Al llegar, efectivos del Comando Radioeléctrico y de la Comisaría Tercera constataron que el hombre estaba agrediendo verbalmente a sus hijos y mantenía una actitud hostil hacia ellos.

Los policías intentaron que depusiera su comportamiento, pero el hombre reaccionó violentamente contra los funcionarios, por lo que procedieron a su aprehensión.

Tras tomar conocimiento de lo sucedido, la Fiscalía de Género en turno dispuso su traslado y alojamiento en la Jefatura Departamental Gualeguaychú, donde quedó a disposición de la Justicia.

La Policía continuó con las actuaciones correspondientes por el hecho, caratulado como violencia familiar, resistencia a la autoridad y lesiones.

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