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Guale POLICIALES

Agredió verbalmente a sus hijos y terminó detenido tras enfrentarse con la Policía

El hombre de 52 años fue aprehendido durante un procedimiento por violencia familiar en una vivienda de calle Misiones al 500. También reaccionó violentamente contra los efectivos.

17 Oct, 2026, 21:33 PM
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Un hombre de 52 años fue detenido durante la tarde de este sábado en Gualeguaychú, luego de protagonizar un episodio de violencia familiar y reaccionar de manera agresiva contra los policías que acudieron al lugar.

 

El hecho ocurrió alrededor de las 15:00, en una vivienda ubicada en inmediaciones de calle Misiones al 500. La intervención comenzó a partir de un llamado de emergencia recibido en la Sala de Comando, desde donde se dispuso el envío de móviles policiales.

 

Al llegar, efectivos del Comando Radioeléctrico y de la Comisaría Tercera constataron que el hombre estaba agrediendo verbalmente a sus hijos y mantenía una actitud hostil hacia ellos.

 

Los policías intentaron que depusiera su comportamiento, pero el hombre reaccionó violentamente contra los funcionarios, por lo que procedieron a su aprehensión.

 

Tras tomar conocimiento de lo sucedido, la Fiscalía de Género en turno dispuso su traslado y alojamiento en la Jefatura Departamental Gualeguaychú, donde quedó a disposición de la Justicia.

 

La Policía continuó con las actuaciones correspondientes por el hecho, caratulado como violencia familiar, resistencia a la autoridad y lesiones.

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