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Guale POLICIALES

Lo sacaron del boliche y fue detenido tras pelearse con los policías

Resistencia a la autoridad: un joven fue aprehendido durante el cierre de un local bailable

2 Ago, 2026, 11:36 AM
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En horas de la madrugada de este domingo, alrededor de las 5:50, personal de Comisaría de Minoridad que se encontraba afectado al operativo de cierre de un local bailable ubicado sobre calle Rocamora, casi 3 de Caballería, intervino ante un incidente ocurrido en el exterior del establecimiento.

 

En el lugar, los efectivos observaron a un funcionario policial que prestaba servicio adicional junto a un joven, quien se encontraba en evidente estado de alteración, profiriendo gritos e insultos. Minutos antes, el individuo había arrojado agua con botellas al personal de seguridad luego de ser retirado del interior del local.

 

Al ser intimado a retirarse del lugar, el joven de 23 años adoptó una actitud agresiva, negándose a cumplir con la orden y resistiéndose al accionar policial, llegando incluso a intentar amedrentar a los efectivos. Ante esta situación, fue reducido utilizando la fuerza mínima e indispensable para controlar la situación.

 

Informado el Fiscal en turno, dispuso la aprehensión del joven por el supuesto delito de resistencia a la autoridad, quedando posteriormente alojado en la Jefatura Departamental Gualeguaychú, a disposición de la Justicia.

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