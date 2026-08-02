Con un cuchillo le robó la cartera a una chica en calle Eva Perón: fue detenido

Personal de Comisaría Segunda intervino en un hecho de robo ocurrido alrededor de las 2:45 de la madrugada de este domingo, en la intersección de calles Eva Perón y Concordia.

De acuerdo a lo que manifestó la damnificada, una joven de 18 años, mientras caminaba junto a dos amigas por calle Eva Perón en dirección norte, antes de llegar a calle Concordia, fue sorprendida por un hombre de aproximadamente 1,70 metros de altura, tez trigueña, vestido de negro y armado con un cuchillo, quien le sustrajo una cartera de color negro.

Un joven que presenció la situación persiguió al autor del hecho, logrando recuperar el elemento sustraído.

Como resultado del procedimiento, personal policial aprehendió a un joven de 20 años y procedió al secuestro de prendas de vestir y un cuchillo tipo Tramontina, elementos de interés para la causa.

Se dio intervención a la Fiscalía en turno, que dispuso las diligencias de rigor.