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Guale POLICIALES

Tenía domiciliaria, quiso saltar un alambrado cuando los policías lo vieron en la calle

Aprehensión por incumplimiento de medida judicial, en Clavarino y Bolivia.

1 Ago, 2026, 10:27 AM
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En la madrugada de este sábado alrededor de la 1:10, personal de la Comisaría Tercera que realizaba tareas de prevención en la intersección de calles Clavarino y Bolivia, procedió a la aprehensión de un hombre de 34 años por el presunto delito de incumplimiento de una medida judicial.

 

Durante la recorrida, los efectivos observaron a un individuo, a quien reconocieron por encontrarse cumpliendo una medida de arresto domiciliario vigente. Al advertir la presencia policial, el hombre intentó darse a la fuga, llegando incluso a saltar un alambrado, aunque fue reducido de inmediato por el personal actuante.

 

Informada de lo sucedido, la fiscal de turno, dispuso la aprehensión del involucrado, quien fue trasladado para el cumplimiento de las diligencias de rigor, quedando a disposición de la Justicia.

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