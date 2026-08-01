Luego de las lluvias, cesó el alerta en Gualeguaychú y la región

1 Ago, 2026, 08:44 AM
El siguiente es el comunicado.
CESE DE ALERTAS | Han cesado las alertas meteorológicas que afectaban a Zárate y zonas aledañas, también para Entre Ríos.
El sistema frontal responsable de las lluvias y tormentas continúa alejándose de la región, dando paso a una mejora progresiva de las condiciones del tiempo.
Durante las próximas horas se espera cielo parcialmente nublado y ausencia de fenómenos meteorológicos significativos.
Agradecemos a la comunidad por mantenerse informada y atender las recomendaciones emitidas durante la vigencia de los avisos y alertas.
Seguiremos monitoreando la evolución de las condiciones meteorológicas e informaremos cualquier novedad.
Unidad Civil de Emergencias