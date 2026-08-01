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Guale EL TIEMPO

Luego de las lluvias, cesó el alerta en Gualeguaychú y la región

Lo informó el Barómetro Argentina en la mañana de este sábado. Mejora progresiva de las condiciones.

1 Ago, 2026, 08:44 AM
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El siguiente es el comunicado.

 

CESE DE ALERTAS | Han cesado las alertas meteorológicas que afectaban a Zárate y zonas aledañas, también para Entre Ríos.

 

El sistema frontal responsable de las lluvias y tormentas continúa alejándose de la región, dando paso a una mejora progresiva de las condiciones del tiempo.

 

Durante las próximas horas se espera cielo parcialmente nublado y ausencia de fenómenos meteorológicos significativos.

 

Agradecemos a la comunidad por mantenerse informada y atender las recomendaciones emitidas durante la vigencia de los avisos y alertas.

 

Seguiremos monitoreando la evolución de las condiciones meteorológicas e informaremos cualquier novedad.

 

Unidad Civil de Emergencias

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