Luego de las lluvias, cesó el alerta en Gualeguaychú y la región

El siguiente es el comunicado.

CESE DE ALERTAS | Han cesado las alertas meteorológicas que afectaban a Zárate y zonas aledañas, también para Entre Ríos.

El sistema frontal responsable de las lluvias y tormentas continúa alejándose de la región, dando paso a una mejora progresiva de las condiciones del tiempo.

Durante las próximas horas se espera cielo parcialmente nublado y ausencia de fenómenos meteorológicos significativos.

Agradecemos a la comunidad por mantenerse informada y atender las recomendaciones emitidas durante la vigencia de los avisos y alertas.

Seguiremos monitoreando la evolución de las condiciones meteorológicas e informaremos cualquier novedad.

Unidad Civil de Emergencias