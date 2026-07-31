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Guale INCENDIO

Voraz incendio en una precaria vivienda en Juan Díaz al 2100

Dos unidades de bomberos voluntarios concurrieron al lugar, sumándose luego una tercera, ante la gran cantidad de maderas en la zona y los fuertes vientos que trasladaron las llamas.

31 Jul, 2026, 22:25 PM
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El llamado a bomberos ingresó cerca de las 21:30 concurriendo la unidad 38 y poco después sumándose en apoyo la unidad 29.

Una vivienda precaria ubicada sobre calle Juan Díaz a metros de calle Del Inmigrante ya estaba consumiéndose por las llamas, extendiéndose las mismas hacia una importante cantidad de maderas que había en el predio, por lo que se sumó una tercera unidad para el abastecimiento de agua.

Vecinos asistieron a una mujer y sus niños para retirarla rápidamente del lugar y luego procedieron a cortar alambrados para permitir la salida de los perros.

 

Pese a la magnitud del incendio no se habrían registrado lesiones en las personas que viven en el lugar

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