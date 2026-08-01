Operativo rural en Gualeguaychú: Frustran abigeato, detienen a un ladrón en plena fuga y rescatan un ovino

Una rápida intervención policial en los caminos rurales del departamento evitó la concreción de un nuevo delito contra la propiedad ganadera. Gracias a un despliegue coordinado de distintas divisiones de la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales, las autoridades lograron sorprender a un sujeto cuando sustraía ilegalmente un animal ovino, culminando el procedimiento con una persecución y la inmediata detención del sospechoso en situación de flagrancia.

El operativo estuvo a cargo del personal de la Brigada Arroyo del Cura, que actuó de manera conjunta con efectivos de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal. Asimismo, las labores contaron con el crucial apoyo operativo de la División Operaciones y Seguridad Pública y de la Brigada Perdices, optimizando los tiempos de respuesta en el territorio.

De acuerdo con el parte oficial, los uniformados realizaban tareas de patrullaje preventivo cuando detectaron en plena acción al individuo. Al percatarse de la presencia policial, el sospechoso intentó eludir el accionar de la fuerza abandonando el lugar a la carrera, lo que dio inicio a una intensa persecución en la zona rural que finalizó a los pocos minutos con su interceptación y aprehensión.

Tras el exitoso procedimiento, se labraron las actuaciones de rigor por el supuesto delito de abigeato en flagrancia, quedando todo bajo la órbita y estricta intervención de la Unidad Fiscal de Gualeguaychú.

Desde la cúpula de la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales destacaron el altísimo nivel de compromiso, profesionalismo y velocidad de reacción de los efectivos intervinientes. Asimismo, subrayaron que la articulación entre las diferentes dependencias resulta clave para neutralizar este tipo de ilícitos y garantizar que los responsables queden a disposición de la Justicia. Por lo pronto, la investigación sigue su curso para esclarecer por completo las circunstancias del hecho, sin descartarse nuevas medidas procesales en las próximas horas.