Cortes totales y parciales en varios puntos de la ciudad por trabajos de bacheo

El Gobierno de Gualeguaychú informa la implementación de interrupciones completas y parciales a la circulación vehicular en diferentes zonas de la ciudad.
En lo que respecta al casco urbano, los cortes totales y parciales que se realizan por apertura de baches son:
Urquiza, entre San Luis y Paraná
San Luis, entre Rivadavia y Luis N. Palma
San Luis, entre Luis N. Palma y Urquiza
Constitución, entre 25 de Mayo y San Martín
Moreno, entre 3 de Caballería y Doello Jurado
Moreno, entre Andrade y Gervasio Méndez
1º de Mayo Nº 63
1º de Mayo Nº 130
1º de Mayo Nº 260
1º de Mayo Nº 491
1º de Mayo Nº 646
1º de Mayo, entre Jaureche y J. de Nevares
Con respecto a los cortes totales o de media calzada por hormigonado de baches están ubicados en:
Patico Daneri entre Luis N. Palma y Rivadavia9 de Julio Nº 245Brasil Nº 120Montiel y Colombo (Bacheo de asfalto en frío)Colombo Nº 274Misiones Nº 85Victoria Nº 273 (Bacheo de asfalto en frío)Goldaracena y Montevideo (Bacheo de asfalto en frío)
Se solicita respetar los cortes totales y no circular por allí hasta que esas calles vuelvan a estar habilitadas y hacerlo con precaución en los lugares donde se presente una reducción en la calzada.