Alerta naranja en toda la provincia: fuertes tormentas hasta el sábado

La región será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por lluvias con cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas que pueden superar los 100 kilómetros por hora y granizo ocasional.

Se esperan valores de precipitación acumulada entre los 30 y 50 milímetros, pudiendo ser superados de forma puntual.

Recomendaciones

Ante este escenario, se solicita los ciudadanos extremar las precauciones y seguir las siguientes pautas de seguridad:

-Asegurar objetos: retirar de balcones y terrazas elementos que puedan ser arrastrados por el viento (macetas, tendederos, muebles de jardín).

-Evitar la circulación: no salir de casa si no es estrictamente necesario y evitar refugiarse debajo de árboles o postes de electricidad.

-Gestión de residuos: no sacar la basura para evitar la obstrucción de sumideros y desagües que puedan provocar anegamientos.

-Seguridad vial: si debe conducir, circule con luces bajas, aumente la distancia de frenado y evite zonas anegadas.

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