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Guale POLICIALES

Se metió preso solo: exigió dinero a su expareja y la persiguió…hasta la Jefatura

Caso de violencia de género. La siguió cuando ella fue a hacer la denuncia.

1 Ago, 2026, 09:04 AM
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En la noche de este viernes, alrededor de las 21:40, personal de la Secretaría de Asuntos Judiciales de la Jefatura Departamental Gualeguaychú intervino en un hecho vinculado a violencia de género.

 

Una mujer de 39 años se presentó en la sede policial manifestando que, momentos antes, al arribar a su domicilio, su ex pareja, un hombre de 35 años, se colocó frente a su vehículo exigiéndole dinero.

 

Ante la situación y por temor, la mujer decidió trasladarse hasta la Jefatura Departamental, y fue seguida por el hombre durante el trayecto.

 

Tras recepcionarse la correspondiente denuncia y ponerse en conocimiento a la Fiscalía de Género en turno, se dispuso la aprehensión del hombre, quien quedó alojado a disposición de la autoridad judicial interviniente.

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