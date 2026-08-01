Se metió preso solo: exigió dinero a su expareja y la persiguió…hasta la Jefatura

En la noche de este viernes, alrededor de las 21:40, personal de la Secretaría de Asuntos Judiciales de la Jefatura Departamental Gualeguaychú intervino en un hecho vinculado a violencia de género.

Una mujer de 39 años se presentó en la sede policial manifestando que, momentos antes, al arribar a su domicilio, su ex pareja, un hombre de 35 años, se colocó frente a su vehículo exigiéndole dinero.

Ante la situación y por temor, la mujer decidió trasladarse hasta la Jefatura Departamental, y fue seguida por el hombre durante el trayecto.

Tras recepcionarse la correspondiente denuncia y ponerse en conocimiento a la Fiscalía de Género en turno, se dispuso la aprehensión del hombre, quien quedó alojado a disposición de la autoridad judicial interviniente.