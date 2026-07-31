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Guale EDIFICIO HISTÓRICO

Comenzó la reparación de los techos en el anexo de la escuela Luis Clavarino

Los trabajos comprenden una inversión provincial de 44 millones de pesos en un plazo de 90 días y permitirán resolver problemas de filtraciones y deterioro en las cubiertas del edificio anexo de la escuela N°12 Luis Clavarino de Gualeguaychú.

31 Jul, 2026, 17:44 PM
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La obra tiene como objetivo dar solución a los problemas de filtraciones que afectan distintos sectores del establecimiento, mediante la intervención de 610 metros cuadrados de cubierta en el edificio anexo. Los trabajos permitirán mejorar las condiciones de seguridad, funcionalidad y conservación del inmueble, beneficiando a toda la comunidad educativa.

 

 

El ministro Hernán Jacob, señaló que "mediante una planificación sostenida de obras avanzamos con acciones que responden a necesidades concretas de cada institución educativa. En este caso, se trata de una intervención importante para la localidad ya que además de dar solución a problemas de filtraciones que afectan el funcionamiento diario de la escuela, también preservará un edificio de valor histórico para la ciudad de Gualeguaychú".

 

 

Las tareas prevén el retiro de la cubierta existente, limpieza del sector, la ejecución de un nuevo sistema de impermeabilización de techos y la reparación de los cielorrasos deteriorados. Asimismo, se intervendrán juntas de dilatación que presentaban fallas y habían provocado el levantamiento de baldosas y el ingreso de agua, evitando así daños mayores sobre la estructura, las instalaciones eléctricas y las mamposterías.

 

 

Por otro lado, cabe mencionar que, debido al valor patrimonial del edificio, los trabajos requieren especial cuidado para preservar sus características arquitectónicas originales. Además, la obra será coordinada entre la inspección técnica, la empresa contratista y las autoridades del establecimiento para garantizar la continuidad de las actividades escolares. Los trabajos están a cargo de la firma Arostegui Daniel Guillermo.

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