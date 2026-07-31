Anticipan abundantes lluvias en Gualeguaychú desde la medianoche de este viernes hasta la madrugada

El exdirector de Defensa Civil, Daniel Hernández, dijo en RADIO MÁXIMA que los pronósticos anticipan importantes lluvias en Gualeguaychú desde la medianoche de este viernes.

“La situación va a manifestarse en Gualeguaychú desde las 18 y las 21 de este viernes”, dijo Hernández, y adelantó que “se habla de un total acumulado de entre 60 y 80 milímetros en toda la precipitación”.

“La alarma sigue vigente, lo que se está viendo en simuladores que proyectan a 24 y 36 horas, es que a última hora de la noche de este viernes ingresaría desde el sudoeste un frente importante que dejaría bastante precipitación”, indicó Hernández.

Agregó que “eso estaría pasando en principio hasta las 4 de la mañana, y hacia las 6 de la mañana del sábado estaría terminando de pasar, a las 11 quedarían algunas lloviznas, y a las 14h Gualeguaychú no debería tener más precipitaciones”.

El especialista remarcó que “lo intenso, lo crítico, estaría pasando desde la medianoche de este viernes. Puede haber precipitaciones intensas en breves períodos de tiempo, lo que puede provocar anegamientos en calles y viviendas, así que hay que tener cuidado con los desagües pluviales, si las canaletas tienen hojas…”.

“El sábado en la región vamos a tener vientos del sur, limpiando toda la tormenta”, señaló.