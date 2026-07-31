Dos hombres de Gualeguaychú llevaban un arma oculta en una camioneta

Efectivos de la Brigada Gualeguaychú interceptaron una camioneta y durante el desarrollo, encontraron una escopeta oculta en el asiento de la carrocería, sin la documentación exigida por la ley.

El operativo se realizó este viernes por la tarde sobre Ruta Provincial 16, en el acceso al camino a Villa Lila. Allí fue detenida una Chevrolet S-10 en la que viajaban dos hombres mayores de edad, oriundos de Gualeguaychú.

Al inspeccionar el vehículo, los policías detectaron una escopeta calibre 16 que, según informaron fuentes policiales, no contaba con la documentación correspondiente, el hallazgo motivó la intervención de la Fiscalía de turno.

El fiscal ordenó iniciar actuaciones por la presunta tenencia ilegal de arma de fuego, identificar a los ocupantes y proceder al secuestro del arma como elemento de prueba para la investigación.

Del procedimiento participaron efectivos de la Brigada Perdices del Dpto. Gualeguaychú y de la división Operaciones y Seguridad Pública de la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales.

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