Esta semana se pavimentará el último tramo de calle Perigán

El Gobierno de Gualeguaychú avanza con el tramo final del proceso de repavimentación de calle Perigán, en el sector oeste de la ciudad, y a partir del lunes las cuadrillas municipales iniciarán la pavimentación de los últimos 100 metros lineales del proyecto, entre las calles 3 de Diciembre y Empleados Municipales.

El primer paso consistirá en la elaboración del suelo cemento, una técnica que combina la superficie natural con cemento y agua para lograr una base firme y estable, apta para resistir el tránsito antes de la colocación del pavimento, tarea que se ejecutará una vez cumplido el proceso de curado. Al mismo tiempo, se reconstruirán dos tramos de la cuneta ubicada en la esquina del sector.

Entre los trabajos que se realizaron los últimos días, las cuadrillas de la Dirección de Obras Públicas finalizaron la colocación de las losas de hormigón en la esquina de Sagrado Corazón.

Por otra parte, el viernes los trabajadores de la Dirección de Obras Sanitarias colocaron dos caños en calle Empleados Municipales, en sentido norte, con el fin de habilitar en el futuro las conexiones de agua en ese tramo de tres cuadras. La instalación comprendió 20 metros de cañería, que conformarán la red de distribución del servicio en ese sector.

Detalles del proyecto

El proyecto integral contempla unos 3.500 metros cuadrados de calzada urbana, distribuidos en tres etapas, desde la calle 3 de Diciembre hasta el Boulevard Daneri, sobre una superficie que acumulaba deformaciones permanentes, fisuras generalizadas, baches, hundimientos y fallas vinculadas a la infraestructura subterránea.

Hasta el momento, las tareas incluyeron la demolición de las losas de hormigón deterioradas, la reconstrucción de los sectores afectados y la ejecución de la nueva carpeta de rodamiento, con apoyo de camiones volcadores para el traslado del material asfáltico.

En determinados sectores se retiraron los guardaganados existentes, se realizaron reparaciones superficiales y profundas, se reconstruyeron cordones cuneta y se revisaron las conexiones de los servicios públicos que pudieran resultar afectadas por el avance de la obra.

También se ejecutaron nuevas conexiones de agua y cloaca en los terrenos baldíos del sector, con el objetivo de evitar futuras roturas de calzada ante una eventual construcción de viviendas en esos lotes.