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Demoras y cortes parciales en el puente Zárate - Brazo Largo

Vialidad informó que se registran demoras en el sentido Norte-Sur del Complejo Zárate-Brazo Largo, debido a los trabajos que se llevan adelante sobre el puente Mitre.

30 Jul, 2026, 19:40 PM
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Como consecuencia de las obras, se implementarán cortes parciales e intermitentes de circulación con el objetivo de evitar la congestión vehicular sobre el puente.

 

Se recomienda a quienes deban transitar por la zona hacerlo con precaución, respetar las indicaciones del personal presente y prever demoras en el viaje.

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