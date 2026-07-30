Demoras y cortes parciales en el puente Zárate - Brazo Largo

30 Jul, 2026, 19:40 PM
Como consecuencia de las obras, se implementarán cortes parciales e intermitentes de circulación con el objetivo de evitar la congestión vehicular sobre el puente.
Se recomienda a quienes deban transitar por la zona hacerlo con precaución, respetar las indicaciones del personal presente y prever demoras en el viaje.
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