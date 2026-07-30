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Guale INTENTO DE ROBO

Intentó robar una rotisería, provocó daños y fue detenido mientras escapaba

Un hombre fue detenido este miércoles luego de intentar ingresar a robar en una rotisería ubicada sobre avenida Sarmiento, a metros de Gervasio Méndez. El sospechoso provocó daños en la puerta y en la vidriera del local.

30 Jul, 2026, 12:27 PM
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La propietaria del comercio, Nerina, contó a MÁXIMA que advirtió la maniobra a través de las cámaras de seguridad.

 

"Veo al señor sentado en la vereda. Apoyó una barreta y le dije a mi marido que nos iban a entrar a robar. Llamamos enseguida a la Policía y seguimos mirando por la cámara", relató.

 

Según explicó, el hombre aguardó algunos minutos y, aprovechando momentos en que disminuía el tránsito, comenzó a intentar forzar el ingreso al comercio.

 

"Él dejaba la barreta cuando pasaban autos. Cuando vio llegar a la Policía, la tiró y se fue caminando, pero lo detuvieron", señaló.

 

La dueña del local indicó que la herramienta utilizada para intentar ingresar ocasionó importantes daños materiales.

 

"La fuerza que hizo con la barreta provocó daños en el marco de la puerta y en la vidriera", precisó.

 

Además, manifestó que sospechan que podría tratarse del mismo hombre involucrado en otros hechos ocurridos recientemente en la zona.

 

"Creemos que puede ser el mismo que robó en la ferretería. Sería una persona en situación de calle, apodado 'Manteca', conocido en el barrio por este tipo de delitos", expresó.

 

Nerina también aseguró que durante julio se registraron varios robos en ese sector de la ciudad y mencionó otros comercios que fueron blanco de la delincuencia, entre ellos una pizzería de la zona de Parque y otro local ubicado en la esquina de Andrade y Bolívar.

 

"En julio hubo varios robos en esta zona", concluyó.

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INTENTO DE ROBO Ciudad COMERCIOS DETENIDO DAÑOS

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