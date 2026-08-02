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Guale EL TIEMPO

Llega una semana con humedad, nubosidad y descenso de temperatura en Gualeguaychú

Comienza una nueva semana en Gualeguaychú con condiciones meteorológicas variadas.

2 Ago, 2026, 10:12 AM
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Los días estarán marcados por la presencia de nubosidad, alternancia de vientos de diferentes sectores y la probabilidad de precipitaciones aisladas hacia mediados de la semana.

 

Para este lunes, el pronóstico indica un escenario de cielo nublado durante la jornada y mayormente nublado por la noche, con una temperatura máxima que alcanzará los 17°C y una mínima que descenderá hasta los 12°C, acompañada por una humedad que rondará el 90% y vientos de 9 mph provenientes del sureste.

 

De cara a los próximos días, el panorama se mantendrá inestable con chances de lluvias ligeras especialmente hacia el martes y jueves, día este último en el que se prevé un notable descenso térmico con mínimas de hasta 4°C y ráfagas de viento más intensas desde el sector suroeste. Hacia el fin de semana se espera una mejora gradual con ambiente más seco y mañanas frías.

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