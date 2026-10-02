La UNER y la Udelar fortalecen su cooperación internacional a través del Programa ‘A Dos Bandas”

La Facultad de Bromatología de la UNER llevó adelante en Gualeguaychú una nueva instancia del Programa Binacional de Prácticas Integrales Internacionalizadas “A Dos Bandas”, junto a estudiantes y docentes de la Universidad de la República de Uruguay.

Durante los días 27, 28 y 29 de septiembre, estudiantes y docentes de la Facultad de Bromatología de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y de la Universidad de la República (Udelar), de Uruguay, participaron de una nueva instancia de trabajo territorial en el barrio Los Espinillos de Gualeguaychú.

La experiencia reunió a ambas comunidades universitarias en torno a propuestas de formación, intercambio de saberes y trabajo junto a la comunidad, fortaleciendo los vínculos construidos desde 2023 entre las dos instituciones.

Tres días de encuentro y construcción colectiva

A lo largo de las tres jornadas se desarrollaron distintas actividades junto a vecinos y vecinas del barrio, que incluyeron acciones vinculadas con la prevención de la leptospirosis, propuestas lúdicas y recreativas destinadas a niñas y niños, y espacios de encuentro e intercambio con la comunidad.

Las actividades se llevaron adelante en articulación con actores e instituciones del territorio, entre ellos la Comisión Vecinal Los Ceibos – Barrio Los Espinillos y la Municipalidad de Gualeguaychú, a través de la Subsecretaría de Salud.

El campamento constituyó también una oportunidad para compartir experiencias y herramientas de trabajo, integrar distintas miradas disciplinares y reflexionar sobre las problemáticas y necesidades del territorio, desde una perspectiva que articula salud, ambiente y alimentación.

Aprender, compartir y construir en territorio

La última jornada estuvo destinada al cierre de la experiencia, con una puesta en común de opiniones, reflexiones y conclusiones sobre el trabajo realizado. Este espacio permitió recuperar los aprendizajes de los días compartidos, intercambiar miradas sobre las actividades y reconocer los aportes de la experiencia a la formación de estudiantes y docentes, así como al vínculo con la comunidad.

En este sentido, “A Dos Bandas” propone una forma de hacer universidad que integra la enseñanza, la extensión y la investigación, promoviendo el diálogo entre los conocimientos académicos y los saberes construidos en las comunidades. El trabajo conjunto entre la UNER y la Udelar favorece, además, el intercambio interdisciplinario y la construcción de experiencias de formación integral en territorios de frontera.

Una experiencia que continúa

El encuentro en Los Espinillos forma parte de un proceso de cooperación binacional que ambas universidades vienen desarrollando desde 2023 y que busca consolidar una presencia sostenida en Gualeguaychú y Fray Bentos, Uruguay.

La experiencia tendrá continuidad los días 29, 30 y 31 de octubre en el barrio Las Canteras, en Fray Bentos, Uruguay, donde estudiantes y docentes de ambas universidades volverán a encontrarse para desarrollar nuevas jornadas de trabajo territorial junto a la comunidad. Esta instancia dará continuidad al intercambio binacional, promoviendo el trabajo interdisciplinario, el diálogo de saberes y la construcción colectiva de propuestas en torno a la salud, el ambiente y la alimentación, fortaleciendo los vínculos entre la universidad y las comunidades de ambas ciudades.

A Dos Bandas: dos universidades, dos territorios y el compromiso compartido de construir conocimientos junto a las comunidades.