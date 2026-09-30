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Guale POLICIALES

Detuvieron a un hombre "con antecedentes" que ingresó a robar a una vivienda

Fue en la noche de este martes. El ladrón había preparado varios elementos para llevarse, tras causar daños.

30 Sep, 2026, 09:45 AM
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En horas de la noche de este martes, personal de Comisaría Sexta intervino ante un requerimiento recibido a través de la Sala de Comando Radioeléctrico, relacionado con una persona que habría ingresado a una vivienda ubicada en inmediaciones de calles Las Azucenas y Urquiza, de esta ciudad.

 

Al arribar al lugar, los efectivos observaron a un hombre en el interior de la finca, quien intentaba ocultarse en una galería. Ante esta situación, el personal ingresó al inmueble y procedió a la aprehensión del individuo, quien sería conocido en el ámbito policial.

 

En el lugar se constató que el sujeto habría provocado daños para ingresar al inmueble, afectando una reja y una puerta metálica con cristales, que comunica con el patio de la vivienda. Asimismo, se observaron daños y distintos elementos revueltos en el interior.

 

Durante la inspección del patio fueron localizados diversos elementos, herramientas y materiales de construcción, entre ellos bachas de loza y PVC, caños corrugados y canillas, los cuales se encontraban acumulados y preparados para ser sustraídos.

 

Por disposición de la Fiscalía en turno, el aprehendido fue trasladado a la Jefatura Departamental Gualeguaychú, donde quedó alojado a disposición de la Justicia, continuándose con las actuaciones correspondientes.

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