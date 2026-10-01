Desvalijaron un comercio en zona sur de Gualeguaychú: investigan a tres sospechosos y ya hay un identificado

Los delincuentes rompieron la puerta de acceso y se llevaron prácticamente toda la mercadería. La Policía ya identificó a uno de los sospechosos y busca a otros dos implicados.

El hecho ocurrió en el comercio situado en la intersección de Irazusta y Hernandarias. El propietario, un joven de 23 años, se enteró de lo sucedido al mediodía del miércoles, cuando un vecino lo alertó tras notar abierta la puerta del establecimiento.

Según las estimaciones policiales, el ilícito se habría perpetrado en el intervalo comprendido entre el mediodía del lunes —última vez que el dueño estuvo en el lugar— y el momento del hallazgo.

"No dejaron nada"

El botín de los delincuentes fue prácticamente total. Testigos y allegados a la investigación señalaron que los ladrones "no dejaron nada". Entre los elementos sustraídos se constató el faltante de una gran cantidad de prendas de vestir, entre ellas buzos, pantalones, medias y anteojos de sol.

El jefe de la Comisaría Octava, Carlos Jensen, indicó que por el momento se encuentran relevando datos para precisar con exactitud el perjuicio económico y la cantidad de elementos robados: "Necesitamos precisar bien la cantidad, todavía nos falta un detalle", señaló.

La investigación en curso

A raíz de la denuncia, la fuerza de seguridad activó un operativo para dar con los responsables. Las tareas están a cargo de la comisaría junto con la División Investigaciones, bajo la hipótesis de que habrían participado al menos tres personas.

Como parte de las diligencias, los efectivos ya analizan registros fílmicos de las inmediaciones y se encuentran recolectando testimonios y material aportado por vecinos de la zona sur que cuentan con cámaras de seguridad particulares. Gracias a estas tareas iniciales, uno de los sospechosos ya pudo ser identificado, mientras continúan las pistas para dar con los demás partícipes.

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