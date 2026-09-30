Personal de Enfermería de la provincia vuelve a movilizarse este jueves

A partir de las 9 de la mañana de este jueves, personal de Enfermería se manifestará en distintos lugares de la provincia. En Gualeguaychú, la concentración será a las 9 de la mañana en el Hospital Centenario.

A continuación, transcribimos la nota de reclamo y al pie, la Resolución de referencia:

“Quienes suscribimos esta carta somos enfermeros y enfermeras de la provincia de Entre Ríos. Hoy alzamos la voz porque estamos atravesando una profunda situación de vulnerabilidad y desvalorización por parte del Gobierno Provincial.

Con gran preocupación vemos cómo se toman decisiones que afectan directamente nuestra vida laboral, nuestra salud y la calidad de atención de la población, a través de una nueva resolución dictada sin la presencia de la Mesa de Enfermería. Una vez más, se decide sobre nosotros, sin nosotros.

No podemos naturalizar que se legisle a espaldas de quienes sostenemos el sistema de salud las 24 horas, los 365 días del año.

En esta nueva resolución se pretende:

1. Sumar más horas de trabajo, ignorando el desgaste humano. No somos números en una planilla. El trabajo de enfermería implica desgaste físico crónico, trastornos del sueño, lesiones musculares, exposición permanente al dolor, a la muerte y a la violencia. Sumar carga horaria sin estudio de impacto es poner en riesgo nuestra salud y la seguridad del paciente.

2. Invisibilizar el agotamiento emocional. Fuimos esenciales en la pandemia, somos esenciales en cada guardia, en cada sala, en cada CAPS. Cuidamos cuando faltan insumos, cuando faltan médicos, cuando faltan camas. Ese esfuerzo tiene un costo emocional que hoy nadie está midiendo.

3. Sostenernos con salarios que no alcanzan. Hoy un enfermero/a en Entre Ríos percibe un salario que no cubre la canasta básica, que no reconoce la formación universitaria, las especializaciones, el riesgo y la responsabilidad legal que asumimos en cada acto. ¿Cómo se puede hablar de fortalecer el sistema de salud con trabajadores por debajo de la línea de pobreza?

Por eso, exigimos:

- La derogación o revisión inmediata de la resolución tomada sin consenso.

- La convocatoria urgente y vinculante de la Mesa de Enfermería de la provincia, con representación real de todos los hospitales y centros de salud.

- Una discusión salarial seria que contemple la canasta profesional y el desgaste por trabajo insalubre.

- El reconocimiento definitivo de la enfermería como profesión de alto riesgo y tarea insalubre, con reducción horaria y licencias acordes.

- Condiciones dignas de trabajo: dotación suficiente, insumos y fin de la precarización con contratos y suplencias eternas.

No pedimos privilegios. Pedimos respeto.

No vamos a seguir sosteniendo un sistema que nos enferma, nos empobrece y nos silencia.

Sin enfermería no hay hospitales. Sin enfermería no hay salud. Y sin condiciones dignas, no podemos seguir cuidando”

SALUD ENFERMERIA.pdf

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