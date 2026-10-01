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Guale CARROZAS

Los carroceros se capacitaron en prevención de incendios y uso de matafuegos

Representantes de las 23 carrozas participaron de una jornada teórico-práctica sobre prevención de incendios, medidas de seguridad y uso correcto de matafuegos.

1 Oct, 2026, 09:45 AM
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El martes 29 de septiembre, la Subsecretaría de Protección Civil e Inspección General, junto con el Área de Seguridad e Higiene Laboral, llevó adelante una capacitación sobre prevención de incendios y uso correcto de matafuegos destinada a jóvenes que participan en la construcción de las tradicionales Carrozas Estudiantiles de Gualeguaychú.

 

La actividad estuvo a cargo de la Lic. Ana Colazzo, responsable del Área de Seguridad e Higiene Laboral. Durante el encuentro se abordaron aspectos vinculados con la prevención de incendios, las medidas de seguridad necesarias para reducir riesgos y las pautas básicas de actuación ante un principio de incendio.

 

Además de los contenidos teóricos, se realizó una práctica de uso de matafuegos, que permitió a los estudiantes conocer su funcionamiento y aprender de manera directa cómo utilizarlos correctamente. La propuesta tuvo como objetivo brindar herramientas para actuar de forma rápida y segura ante una eventual situación de emergencia.

 

De la jornada participaron dos representantes de cada una de las 23 carrozas, acompañados por un padre o adulto responsable de cada grupo. De esta manera, la instancia de formación alcanzó tanto a los estudiantes como a quienes acompañan el proceso de construcción.

 

Municipalidad de Gualeguaychú

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