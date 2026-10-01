Robaron y causaron daños en el Rincón Regional, frente a los galpones del puerto

El hecho ocurrió pasadas la 1:10 de la madrugada de este miércoles. Según relató Andrea Frávega, una de las puesteras afectadas, en diálogo con Radio Máxima, los ladrones actuaron con total impunidad: "Sacaron un montón de artesanías, bijoutería, regionales, termos y portatermos. Se llevaron dos cajas de mercadería, es un montón de plata".

Destrozos y vandalismo

Los delincuentes no solo se alzaron con mercadería, sino que también desataron una ola de destrozos. "Parecía que se divertían, tiraban algunas cosas", lamentó la puestera.

Para actuar sin ser descubiertos, los agresores inutilizaron el sistema de seguridad: "Nos rompieron todos los focos y las cámaras. Es la tercera vez que nos rompen las cámaras de seguridad", indicó Frávega, quien añadió que a su sobrina ya le robaron en tres oportunidades.

Reclamos por iluminación y falta de respuestas

La feria, que funciona al aire libre con puestos cerrados en chapa, atraviesa un momento crítico económico agravado por la falta de infraestructura y seguridad. Actualmente, las ventas han caído drásticamente y los artesanos trabajan únicamente los fines de semana.

A esto se le suma un peligro constante: "Venimos pidiendo al municipio por el tema de la luz, porque se corta y queda toda la feria oscura", denunció Frávega. Si bien mantuvieron reuniones con el área de Desarrollo Social, la situación sigue siendo alarmante para las entre 25 y 30 familias que dependen de este espacio para subsistir.

Indignación por las denuncias y exigencia de soluciones

Los feriantes expresaron su frustración ante la burocracia y la falta de respuestas institucionales. Señalan que al realizar las denuncias policiales les responden que la zona es jurisdicción de Prefectura, mientras que otros optan por no denunciar porque "encajonan todo y nunca hacen nada".

Por último, cuestionaron una de las recomendaciones recibidas desde las autoridades: "Nos sugieren que juntemos todos los días las cosas y las llevemos a casa, pero cómo hacemos, no tenemos vehículo, eso es imposible". Frente al desamparo, los puesteros intentan resistir con recursos propios, como una cámara usada que les prestaron, a la espera de medidas concretas de seguridad y prevención.