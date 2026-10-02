Octubre Rosa: habrá jornadas gratuitas de PAP y controles mamarios durante el mes

En el marco de Octubre Rosa, Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, la Subsecretaría de Salud de la Secretaría de Desarrollo Humano llevará adelante distintas acciones destinadas a promover la prevención, los controles periódicos y el cuidado de la salud.

Bajo la consigna “Palpate · Prevení · Acercate”, la propuesta comenzará el lunes 5 de octubre, de 8 a 12 h, en el CAPS Munilla, donde se realizará una jornada de PAP sin turno previo. Quienes deseen acceder al estudio podrán acercarse directamente al centro de salud durante el horario establecido.

La agenda continuará el sábado 17 de octubre, desde las 14 h, en el CIC Médanos, con una jornada de PAP y examen de mamas, orientada a facilitar el acceso a controles y promover la detección temprana.

En tanto, el martes 20 de octubre, de 7 a 15 h, se realizará una nueva jornada de PAP en el CAPS Pueblo Nuevo, ubicado en Belisario Roldán 830. La atención también será sin turno previo y contará con una franja horaria extendida.

El PAP es un estudio que permite detectar de manera temprana alteraciones en el cuello uterino. Por su parte, los controles mamarios forman parte de las prácticas recomendadas para favorecer la detección precoz de posibles alteraciones y realizar las consultas correspondientes.

Desde la Subsecretaría de Salud se informa que durante el mes se incorporarán nuevas propuestas, que serán comunicadas a través de los canales oficiales.