Una obra inspirada en Fray Mocho se estrenará por el aniversario de Gualeguaychú

En el marco de los festejos por el 243° aniversario de la fundación de Gualeguaychú, los días 16 y 17 de octubre se estrenará “Con el Corazón en Gualeguaychú”, una obra de Darío Carrazza inspirada libremente en la novela Un viaje al país de los matreros, de Fray Mocho.

La producción propone recuperar una obra vinculada con la identidad y la historia local a través de una puesta que combina elementos de época con recursos contemporáneos. La acción se sitúa a fines del siglo XIX, aunque tanto el vestuario como la escenografía adoptan una estética moderna.

La historia se desarrolla alrededor de un amor prohibido y de los conflictos que atraviesan a sus protagonistas, en una trama que combina momentos de tensión y humor. La dirección, puesta en escena y música original están a cargo de Araceli “Achi” Musante, mientras que la producción es realizada por Darío Carrazza y Roberto Bocalandro.

El elenco está integrado por Leonardo Chesini, Toto Carrazza, Rosario Pomés, Roberto Bussano, Fabián Frare, Ricardo Peruzzo, Emanuel Maiztegui, Sofía Tuesca, Gustavo Torres, Alberto Benvenaste, Ignacio Casas, Laura Morando e Ignacio Hernández.

La propuesta contará además con iluminación y sonido de Federico Corfield, maquillaje de Fabiana Llorens y Carola Casas, vestuario de Cristina Martinelli y gráfica de Gerónimo Bocalandro.

Las funciones se realizarán el viernes 16 y el sábado 17 de octubre, a las 21, en el Instituto Magnasco. Las entradas son numeradas y tienen un valor de $20.000.

Las reservas pueden realizarse vía WhatsApp al 3446 63-4694 o telefónicamente al 429257. También se puede acceder a más información y novedades a través de la página de Facebook Con el corazón en Gualeguaychú y de la cuenta de Instagram @conelcorazonengualeguaychu.