Jóvenes estudiantes de Gualeguaychú, en la instancia nacional de importante competencia educativa

Estudiantes de Gualeguaychú clasificaron y van a estar participando del 5 al 9 de octubre en Córdoba, en la Instancia Nacional de la olimpiada de Literatura y Matemática “Atacalar”.

Se trata de un esfuerzo para las familias, por lo que se pide colaboración. Quienes puedan hacerlo, comunicarse con Profe Natalia 3446 598649.

La competencia es binacional entre los países de Chile y Argentina, promueve el razonamiento y la resolución de problemas.

Las provincias de Argentina que participan son: Catamarca, La Rioja, Tucumán, Santiago Del Estero, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.

Los estudiantes que aprobaron los exámenes exitosamente y participarán de la competencia conformando la delegación de Entre Ríos, son:

Hansen Max y Mioniz, Santino - del Instituto Luis María Bettendorff

Quinteros Juan Ignacio - Cigliuti Corbalán Valentino y Mazaeda, Lucas - del Instituto Malvina Seguí de Clavarino

*Olimpiada de Literatura y Matemática - Instancia Nacional. Competencia que mezcla la literatura y la resolución de problemas “ cuentos con cuentas”

Los estudiantes son

De la Cruz Bautista - Inst. Malvina Seguí de Clavarino

Ramírez Candela - Instituto Nuestra Señora de Guadalupe

Salva Pilar Inés - EET 1

Huck Victoria - Instituto Luis María Bettendorff

El Kozah Juan Pablo y Giberti Catalina del Instituto Secundario Sirio Libanés