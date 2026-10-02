Tiempo indeciso: No se termina de ir el frío en Gualeguaychú y no llueve ni deja de llover

El sábado sería inestable, con baja de temperatura. El domingo, algo nublado y leve ascenso.

El pronóstico del tiempo para los próximos días en la ciudad de Gualeguaychú presenta condiciones variables, marcadas por el ingreso de nubosidad y algunas oscilaciones térmicas propias de la primavera entrerriana.

Para este viernes, se espera una jornada con nubosidad en aumento y cielo mayormente cubierto, registrando una temperatura mínima que rondará los 10°C y una máxima que alcanzará los 21°C. Los vientos soplarán desde el sector noreste, aportando algo de humedad hacia el final del día pero sin probabilidades significativas de precipitaciones en lo inmediato.

De cara al sábado, las condiciones meteorológicas desmejorarán levemente con la probabilidad de tormentas y lluvias aisladas, especialmente durante la mañana y la tarde. Este cambio estará acompañado por un descenso en los registros térmicos, marcando una mínima cercana a los 11°C y una máxima que no superará los 15°C, por lo que se recomienda tener a mano ropa algo más abrigada.

Ya entrando en el domingo, el tiempo comenzará a estabilizarse de forma paulatina con el cese de las precipitaciones y la apertura de algunos claros, redominando un cielo parcial a mayormente nublado. Los valores de temperatura comenzarán a recuperarse lentamente, posicionando la mínima en torno a los 11°C y la máxima escalando hasta unos agradables 21°C o 22°C por la tarde.

Finalmente, el lunes iniciará la nueva semana laboral con características estables y un perfil térmico similar. Predominará un cielo mayormente nublado a parcial, con vientos leves del noreste que permitirán una temperatura mínima de 12°C y una máxima que se mantendrá templada cerca de los 21°C, ideal para actividades al aire libre sin mayores sobresaltos climáticos.

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