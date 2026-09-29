Nuevo presidente de CODEGU: la planta funciona muy bien y por ahí hubo errores en el lugar donde se tomaron las muestras

Gustavo Isaack, nuevo presidente de la Corporación del Desarrollo, enfatizó en RADIO MÁXIMA que “hoy la planta de tratamientos de efluentes del Parque Industrial está trabajando de manera muy eficiente”, por lo cual consideró que “hoy no se justificaría una clausura”.

Más aun, Isaack dijo que “es un tema complejo que está en la Justicia, yo recién me estoy interiorizando, hay algunos valores que no son de efluentes de la planta y por ahí eso llevó a alguna confusión, a eso hay que hablarlo con los abogados. He visto algunos análisis de toma de muestras que no fueron en la planta de tratamiento, con valores de metales pesados que no son de la planta. El juez seguramente va a entender, tal vez fue un error de donde se tomó la muestra, pero que la ciudad tenga tranquilidad que la planta está trabajando en óptimas condiciones para llevar los efluentes hacia el río”.

Remarcó que “las empresas han hecho mucha inversión y se nota, el efluente que está recibiendo la planta es como debe ser, un efluente que lo puede tratar sin ningún tipo de inconveniente”.

Insistió que “hoy no se justificaría de ninguna manera una clausura de planta, cuando sabemos que las industrias no pueden sacar sus efluentes si no es por la planta de tratamiento”.

Volvió a decir que “hoy la planta de tratamientos está funcionando en forma muy eficiente y bajo un estricto cumplimiento de la norma ambiental, se hicieron muchas inversiones, hoy tienen sensores las principales plantas, hoy está dado todo, es muy transparente todo, para que no se repita este lamentable episodio que no se puede negar y está en la Justicia”.

En el mismo sentido, anunció que “van a continuar los profesionales que están en este tema específico, porque trabajaron muy bien y pusieron la planta en condiciones”, y confirmó al ingeniero Sergio Ramírez como responsable en el Parque Industrial.

Sobre su designación, Isaack señaló que “el tema surgió desde la Facultad de Bromatología, donde fui decano los últimos 4 años, y la experiencia que fui acumulando es una lástima perderla, y quisiéramos volcarla a la comunidad de Gualeguaychú”, y agregó que “hablamos con muchas instituciones y se va a armar un equipo multidisciplinario”.

Acerca de los proyectos, mencionó “impulsar el desarrollo del Parque Industrial, atraer nuevas inversiones, fortalecer las pymes y el comercio, formar recursos humanos para el trabajo”.