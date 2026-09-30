Stefano, de 5 años, espera un trasplante y sus padres viralizan una situación límite

Stefano, un niño de Gualeguaychú de 5 años, se encuentra esperando un trasplante, pero sus padres, Bruno Vera y Florencia Guido, plantearon a través de las redes una situación límite para poder continuar en la lista de espera.

La familia vive desde enero en un departamento de Almagro, frente al hospital Italiano, ya que en cualquier momento puede surgir la posibilidad de un trasplante porque está en lista de espera del INCUCAI, pero la obra social responde mediante reintegros, y este martes les comunicaron que a partir del 11 de octubre deberán abonar 105 mil pesos por día por el alquiler, lo que es imposible para Bruno, que como soldado voluntario del Ejército cobra 700 mil pesos por mes. Stefano tiene Sindrome de Intestino Ultra Corto.

Para quienes puedan colaborar, el alias de la mamá es: Florencia.guido.20

Bruno vera manifestó en RADIO MÁXIMA que “estamos preocupados y angustiados”, y explicó que la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), no les brinda las respuestas que necesitan.

“De cara al trasplante, a través de un pedido médico, solicitamos estar cerca del hospital y que Stefano reciba los medicamentos que recetan, que como son de venta libre la obra social no se hace cargo y debemos comprar por sistema de reintegro, pero es imposible tener esa plata”, manifestó.

Intimación por el departamento

Agregó que “ahora nos informaron que, desde el 11 de octubre, debemos empezar a pagar 105 mil pesos por día si deseamos conservar el departamento, y en caso contrario tenemos que desalojar, por eso estamos haciendo ese tema viral. Esa cifra es una locura, son más de 3 millones de pesos por mes. Es un monoambiente que tiene cocina, una parte para comer, un baño y un balcón, en el barrio Almagro, frente al hospital Italiano, cosa que si pasa algo cruzamos la calle”, contó.

Añadió que “es mucha plata y yo soy soldado voluntario, presentamos todo, pero parece que, para ellos, Stefano es uno más. Yo cobro 700 mil pesos por mes. Sin contar que no recibimos un viático para viajes. Estamos desde enero en Buenos Aires y no nos volvimos más para Gualeguaychú, tenemos que estar acá por la distancia para llegar al trasplante. Del trasplante no se sabe nada todavía”.

Sobre el niño, dijo que “gracias a Dios Stefano está bien, bajó de peso y está en 15 kilos, que es el límite para estar en la lista”.

“El 31 de diciembre, Stefano quedaría sin obra social, porque yo cumplo 28 años y el Ejército me da la baja automáticamente. Y estamos a tres meses de que quede sin cobertura. Si es complicado teniéndola, imagínense sin obra social”, enfatizó Bruno.

Stefano tiene Certificado Único de Discapacidad (CUD) y, como remarca su mamá, necesita "continuidad absoluta" en tratamientos, medicación, nutrición y controles.

Los pedidos

En una carta que se hizo viral, Bruno y Florencia piden los siguientes puntos:

“Que la obra social cumpla la ley y mantenga la cobertura del alojamiento sin exigirnos fortunas imposibles.

- Que nos cubran traslados y recursos básicos para que no tengamos que elegir entre comer y cuidar a nuestro hijo.

- Que nadie más tenga que pasar por esto por simplemente pedir lo que por ley le corresponde.

Stefano no es un número, es un niño que sonríe, que da el pulgar arriba, que pelea cada día.

En octubre va a cumplir sus 5 añitos y, desde el día uno de su vida, viene peleando como un verdadero gigante contra el Síndrome de Intestino Ultra Corto. Pasó por varias cirugías, internaciones, infecciones, pero su sonrisa y sus ganas de vivir siguen intactas.

Stefano es dependiente de nutrición parenteral a través de un catéter central que cumple la función de alimentar por vena lo que el por vía oral no logra absorber.