Movilización de enfermería: “El sueldo es una humillación y no nos permiten trabajar en otro lado”

Personal de enfermería de Gualeguaychú se movilizó en la mañana de este jueves frente al Hospital Bicentenario, para reclamar por la derogación de un nuevo decreto laboral y pedir la renuncia del director general de Enfermería de Entre Ríos, Martín Nani.

Lucía Almada y Mariana, manifestaron en el móvil de RADIO MÁXIMA que “el motivo de la concentración es repudiar el manoseo que está teniendo todo el colectivo enfermero”.

“Lo que estamos cobrando es una humillación, no hay dignidad salarial, y ahora firman un decreto en el cual se nos aumenta la jornada laboral y no permitirían más de tres cambios de guardias por mes, lo que es difícil de cumplir si estás trabajando en otro lado”, expusieron.

“Se pide la derogación de ese decreto, que fue una decisión tomada entre tres o cuatro personas. El señor Nani es un enfermero que no está ganando lo que ganamos nosotros, y nosotros estamos padeciendo un sueldo mínimo y ahora no podemos trabajar en otro lado. Es humillante llamar a Nani enfermero, no nos representa”, enfatizaron.

“Enfermería, con cansancio, con sueño, con hambre, con dolores que nos afectan, siempre pone la cara. Pero ahora también tocan el descanso, ya que los 20 días hábiles se convierten en 20 días corridos”, expresaron.

La polémica Resolución

Los enfermeros y enfermeras, cuestionan la Resolución Ministerial Nº 4908/26, impulsada por el director general de Enfermería, Martín Nani, para actualizar la planificación del sector público provincial en consonancia con la Ley Nº 10.930. El eje central de esta normativa es la implementación del Sistema Integrado de Planificación en Enfermería de Entre Ríos (Sipeer).

• Jornadas y descansos: Se limita a una sola jornada diaria, exige un descanso mínimo de 12 horas entre turnos y asegura al menos un fin de semana libre en la rotación.

• Licencias y vacaciones: La Licencia Anual Ordinaria se calcula por jornadas efectivas de trabajo. Las licencias cuentan como días trabajados sin prorrateos y se unifican criterios para francos compensatorios.

• Modificaciones y protecciones: Los cambios de turno se regulan formalmente. Ante ausencias o alta demanda, cualquier alteración horaria o extensión requiere la conformidad firmada del agente.