El Grito Blanco actualizó los reclamos ambientales en Gualeguaychú

En la mañana de este viernes, en la plaza Urquiza, frente a la Municipalidad, se realizó una nueva edición del Grito Blanco, que reunió a ambientalistas y a la comunidad educativa.

“Si a la vida, sí a un futuro limpio”, “No a la contaminación de Botnia-UPM”, y “Sin agua no hay vida”, fueron algunos de los mensajes que se exhibieron en las pancartas. Un momento muy emotivo fue el minuto de silencio realizado en homenaje a Juan Veronesi, destacado referente de la Asamblea Ciudadana Ambiental Gualeguaychú, quien fue también un activo protagonista desde el nacimiento del Grito Blanco, en el año 2005.

Gilda Veronesi destacó en RADIO MÁXIMA “el trabajo de las escuelas con sus docentes en una materia muy importante para los estudiantes, hoy estamos muy contentos por esa presencia”.

“Los mensajes son muy fuertes, es ahí cuando uno tiene que decir que esto comenzó con una gran firmeza y por lo tanto no podemos aflojar. Es maravilloso lo que han hecho los docentes con los alumnos”, subrayó Gilda, quien acompañó en toda la lucha ambiental a su esposo Juan.

En tanto, el dirigente Nahuel Gieco, convocó a rearmar la Asamblea Juvenil Ambiental, y manifestó que “en la Asamblea tenemos personas de casi 90 años hasta los gurises del secundario”.

Gieco agregó que “es importante que los gurises tengan la posibilidad de discutir, ellos saben que el cambio climático es una realidad, y están buscando un espacio para canalizar sus opiniones”.

Acompañaron la concentración ambiental, el intendente de Gualeguaychú, Mauricio Davico, la viceintendenta Julieta Carrazza y la titular del área de Ambiente de la Municipalidad, Ivana Zecca