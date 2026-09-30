Se realizaron acciones de prevención por el Día Mundial del Corazón

El Gobierno de Gualeguaychú, a través de la Subsecretaría de Salud de la Secretaría de Desarrollo Humano, llevó adelante una jornada de promoción y prevención de la salud en el centro de la ciudad, en el marco del Día Mundial del Corazón, que se conmemora cada 29 de septiembre.

La actividad se desarrolló en la esquina de 25 de Mayo y España, donde el equipo de Salud instaló un espacio abierto a la comunidad para acercar controles y herramientas vinculadas al cuidado cardiovascular.

Durante la jornada se realizaron controles de presión arterial a los transeúntes, generando una instancia para promover la importancia de los controles periódicos y la prevención como parte del cuidado cotidiano de la salud.

Además, el equipo brindó capacitaciones en Reanimación Cardiopulmonar (RCP), acercando a quienes circulaban por el lugar conocimientos básicos para reconocer una emergencia y conocer cómo actuar ante una situación que requiera una respuesta inmediata.

La propuesta permitió llevar estas herramientas a un espacio de circulación cotidiana, facilitando el acceso de la comunidad a acciones de prevención y promoviendo la incorporación de conocimientos que pueden resultar fundamentales ante una emergencia.

La actividad se suma al trabajo que la Subsecretaría de Salud desarrolla durante todo el año en materia de prevención cardiovascular y capacitación comunitaria, especialmente a través del programa “Corazón Activo – Gualeguaychú Ciudad Cardioprotegida”.

En este marco, durante 2026 más de 1.500 personas se capacitaron en RCP a través de las diferentes instancias impulsadas en el Centro de Convenciones, establecimientos educativos, instituciones y eventos de la ciudad.

De esta manera, la conmemoración del Día Mundial del Corazón se convirtió en una nueva oportunidad para acercar la prevención a la comunidad y continuar promoviendo una Gualeguaychú cardioprotegida, con cada vez más personas preparadas para actuar frente a una emergencia.

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