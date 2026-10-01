 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online Radio
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Máxima Online
Máxima Online
Máxima Online
Guale PELIGRO

Un objeto similar a una granada generó alarma en pleno centro de Gualeguaychú

Fue encontrado en un domicilio de calle 25 de Mayo. Bomberos Zapadores de Concordia inspeccionaron el elemento y descartaron que se tratara de un artefacto explosivo.

1 Oct, 2026, 14:19 PM
Agregar MO en
Agregar MO en

Un objeto cuya apariencia hacía presumir que podía tratarse de una granada de mano generó preocupación en un domicilio ubicado sobre calle 25 de Mayo, entre Mitre y Camila Nievas, en Gualeguaychú.

 

Ante la situación se dio intervención a Bomberos Zapadores de Concordia, quienes realizaron una inspección detallada del elemento para determinar sus características y descartar riesgos.

 

Finalmente, los especialistas confirmaron que no se trataba de un artefacto explosivo. Según se informó, era un objeto metálico inerte, de forma esférica y sin ningún tipo de vinculación con material explosivo.

Por sus características, se presume que podría tratarse de un antiguo objeto de decoración.

 

Tras la inspección se descartó cualquier peligro y se informó que no existió riesgo para los vecinos ni para la comunidad.

Temas

PELIGRO VECINOS

CONVERSACIÓN

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Máxima Online se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Más en Guale

Te puede interesar

Teclas de acceso