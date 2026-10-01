Un objeto similar a una granada generó alarma en pleno centro de Gualeguaychú

Un objeto cuya apariencia hacía presumir que podía tratarse de una granada de mano generó preocupación en un domicilio ubicado sobre calle 25 de Mayo, entre Mitre y Camila Nievas, en Gualeguaychú.

Ante la situación se dio intervención a Bomberos Zapadores de Concordia, quienes realizaron una inspección detallada del elemento para determinar sus características y descartar riesgos.

Finalmente, los especialistas confirmaron que no se trataba de un artefacto explosivo. Según se informó, era un objeto metálico inerte, de forma esférica y sin ningún tipo de vinculación con material explosivo.

Por sus características, se presume que podría tratarse de un antiguo objeto de decoración.

Tras la inspección se descartó cualquier peligro y se informó que no existió riesgo para los vecinos ni para la comunidad.

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