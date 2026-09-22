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Guale OBRAS

La reconstrucción de bocacalles de España se extendió hasta calle Entre Ríos

El cruce seguirá cerrado a los vehículos hasta que finalicen las tareas y el material fragüe, plazo que depende del clima. El plan incluye además despejar un sector propenso a anegarse y bachear Güemes.

22 Sep, 2026, 14:02 PM
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La renovación de bocacalles del sur de la ciudad llegó a la intersección de España con Entre Ríos. Allí, el Gobierno de Gualeguaychú levantó por completo y reconstruirá con hormigón el grave deterioro estructural.

 

La esquina con Asisclo Méndez, la siguiente del plan, recibirá el mismo tratamiento de levantamiento total y reconstrucción con pavimento rígido.

En Etchevehere y en Güemes las tareas comenzaron hace unos días, y en esta última, una cuadrilla de la Secretaría de Desarrollo Territorial, con maquinaria de la misma dependencia, demolió media bocacalle y utilizó una plancha vibratoria para compactar el suelo excavado y dejarlo listo para la nueva superficie.

 

El daño en las bocacalles de la zona tiene dos causas: durante años recibieron el excedente de agua de los terrenos baldíos ubicados detrás del Polideportivo Sur, que las dejó anegadas con frecuencia, y además soportan el flujo constante de vehículos de un sector que comunica, por fuera, áreas apartadas de la ciudad.

 

Como medida previa, se despejó ese área para que los excedentes escurran y el agua no se estanque sobre la calzada.

 

El plan incluye además un bacheo de importancia en Güemes, entre España y Montevideo, tramo donde ya fueron marcadas todas las imperfecciones que se repararán.

 

Municipalidad de Gualeguaychú

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