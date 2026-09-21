Falta de estadísticas de salud en Gualeguaychú: ¿Ocultan una crisis ambiental y se vulnera el derecho a la información?

Tras la emisión del informe del periodista Fabián Magnotta en Agenda Crítica, el programa que conduce en Radio Máxima, sobre la alarmante falta de registros oficiales y estadísticas públicas en materia de cáncer y salud en Gualeguaychú y la provincia de Entre Ríos, la respuesta de la comunidad no se hizo esperar.

A través de las redes sociales, decenas de vecinos, profesionales y familiares de pacientes rompieron el silencio.

La Constitución y las leyes de acceso a la información pública consagran la obligación del Estado de transparentar los datos que hacen a los intereses colectivos y a la salud pública. Sin embargo, en Gualeguaychú y Entre Ríos, la falta de un registro oficial consolidado de cáncer y enfermedades prevalentes deja a la ciudadanía en la indefensión.

El abogado Alfio Gette, comentó que “es un excelente informe periodístico”, y agregó que “sería fundamental avanzar en el derecho a la información pública - de las posibles o probables causas, y estadísticas-, que se deberían dar al ciudadano, desde los organismos estatales competentes”.

Navegar a ciegas frente al dolor

El núcleo del reclamo ciudadano apunta a una verdad incómoda: sin estadísticas serias, el Estado camina a ciegas y la prevención se vuelve imposible. Así lo resumía el conocido asambleísta Daniel Perez Molenberg, al señalar la urgente necesidad de un organismo que estudie de forma continua y sistematice indicadores sobre cáncer, ACV, suicidios y patologías congénitas para generar herramientas basadas en datos reales.

En la misma línea, Luciana, estudiante de administración y estadísticas de salud de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) e hija de una víctima de cáncer de mama fallecida en 2018, aportó una mirada técnica y esperanzadora al ofrecerse a colaborar en un relevamiento: "Es un trabajo enorme y sumamente importante para la ciudad", expresó, recordando cómo su madre valoraba las investigaciones previas sobre la materia.

Sin embargo, para muchos el vacío informativo encubre una realidad dramática que se percibe a diario en las calles, los barrios y los hospitales. Lorena, quien atravesó un diagnóstico de dos tipos de cáncer distintos en simultáneo —uno de ellos de origen ambiental—, denunció las enormes trabas con las que se topó incluso para investigar sobre el tema durante sus estudios secundarios: "Si visita el servicio de Oncología del hospital se dará cuenta de cuánta gente pasa por el cáncer, ¡y cada vez más jóvenes!".

El fantasma ambiental: agroquímicos, metales y antecedentes cajoneados

Una de las vetas más recurrentes en las repercusiones de los oyentes fue la asociación directa entre el incremento de patologías oncológicas y los factores ecológicos e industriales de la región.

Un oyente y lector recordó que “Fabián Tommasi fue un trabajador rural argentino oriundo de Basavilbaso, Entre Ríos, que se convirtió en un emblema mundial de la lucha contra los agrotóxicos y el modelo de producción agroindustrial. Su historia personal visibilizó el costo humano de la exposición sin protección a sustancias químicas como el glifosato”.

Voces como las de Nicolino y Celia apuntaron directamente al modelo productivo y al impacto de las fumigaciones. Celia trajo a la memoria un antecedente clave ocurrido hace una década: los campamentos sanitarios realizados en Urdinarrain y Larroque por estudiantes y profesores del último año de la carrera de medicina de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Según recordó, aquellos relevamientos casa por casa arrojaron resultados "escalofriantes". En efecto, más de 2 mil encuestas en hogares de Larroque, determinaron que un tercio de los fallecimientos ocurridos eran por cáncer.

A este panorama se suman las alertas sobre la calidad de los recursos naturales. Ricardo advirtió sobre la presencia de metales pesados detectados en el río —como el cobre en exceso—, vinculándolos con patologías hepáticas severas. Por su parte, un testimonio aportado por un vecino reflejó el impacto que el sistema de salud nacional advierte sobre la zona: un servicio de toxicología de un hospital de referencia (el Hospital Austral de Pilar) le confirmó a una familia que Gualeguaychú figura en sus estadísticas locales como un "punto rojo de alta toxicidad ambiental", a la par de distritos castigados por la contaminación como Pergamino.

En la zona, la percepción de vecindarios enteros afectados se repite. Maité, vecina de Pueblo Belgrano, graficó la angustia cotidiana: "En mi cuadra, donde como máximo vivimos 10 vecinos, tenés cuatro casos de cáncer. Si hiciéramos un conteo nos asustariamos... pero acá no tenemos políticas serias". Desde otra perspectiva, Rodolfo amplió el espectro hacia el impacto de la crisis socioeconómica y el estrés reinante, que disparan desequilibrios hormonales, patologías tiroideas y hábitos nocivos en la población.

Colapso sanitario y la barrera del diagnóstico tardío

La falta de estadísticas confluye, según los relatos, con un sistema de salud tensionado y con fallas estructurales en la atención primaria y de urgencias. Varios mensajes expusieron la desesperación ante demoras críticas en la asistencia médica. Fernanda relató las dificultades extremas para conseguir una ambulancia ante un cuadro de ACV de su padre, mientras que Elena lamentó el fallecimiento de su sobrina tras un diagnóstico tardío en Gualeguaychú, reclamando profesionales capacitados que actúen a tiempo y sin apatía.

Para muchos ciudadanos, la opacidad de los datos responde a intereses sectoriales. Hugo fue lapidario al sostener que “los empresarios de la medicina no quieren estadísticas ni tampoco las hacen desde ningún organismo; es un gran negocio mundial trabajar y comercializar con la salud”. En coincidencia, otros vecinos señalaron que en los certificados de defunción muchas veces se opta por diagnósticos genéricos y ambiguos como "paro cardiorrespiratorio", invisibilizando la verdadera causa de los decesos.