Más de 800 personas participaron de la quinta edición de “Siga el Baile”

Con una convocatoria de 840 personas, este sábado se realizó la quinta edición de “Siga el Baile”, una propuesta destinada a las personas mayores que volvió a generar un espacio de encuentro, participación, recreación y disfrute en el Polideportivo Municipal Suburbio Norte.

La jornada fue organizada por el Área de Adultos Mayores de la Secretaría de Desarrollo Humano y contó con el acompañamiento del secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano, junto a los concejales Raimundo Legaria, Luis Castillo y María José Carro, quienes compartieron diferentes momentos del encuentro con los participantes.

“Siga el Baile” forma parte de las políticas destinadas a las personas mayores que lleva adelante el Gobierno de Gualeguaychú, impulsadas por la gestión del intendente Mauricio Davico, con el objetivo de generar espacios que promuevan la participación, la actividad física, la recreación y la construcción de vínculos.

Desde la mañana se desarrolló un amplio cronograma que incluyó actividades deportivas y recreativas, juegos de mesa, música y baile. A lo largo del día también hubo presentaciones artísticas, murga y diferentes propuestas que tuvieron como protagonistas a las personas mayores.

Como parte de la organización, el Gobierno de Gualeguaychú garantizó el transporte de ida y vuelta, facilitando la llegada de los participantes al Polideportivo y su regreso al finalizar el encuentro. Asimismo, se brindó el almuerzo, que estuvo a cargo del Ejército, y durante la tarde se compartió la merienda.

La jornada contó además con la presencia de la Subsecretaría de Salud, cuyos equipos realizaron controles de presión arterial y acompañaron el desarrollo de las actividades para brindar asistencia ante cualquier necesidad. También estuvo presente el Área de Accesibilidad e Inclusión, acompañando a los participantes y colaborando durante el encuentro.

Uno de los momentos destacados de la jornada fue la tradicional elección de la reina y el rey de “Siga el Baile”. También se celebraron los cumpleaños de los participantes, sumando otro momento de encuentro y festejo compartido.

Hacia el cierre, la banda Tuka Tuka acompañó una de las instancias más festivas de la jornada, con música y baile que reunió a los participantes y dio continuidad a una celebración que se extendió durante toda la tarde.

Esta quinta edición se desarrolló durante septiembre, en el marco del Mes del Reconocimiento, el Respeto y la Promoción de la Prevención del Maltrato a los Adultos Mayores, que reúne diferentes acciones destinadas a promover el buen trato, la participación y el reconocimiento de los derechos de las personas mayores.

La convocatoria de este año marcó un nuevo crecimiento de “Siga el Baile”: 840 personas participaron de la quinta edición, superando las más de 660 que habían formado parte del encuentro anterior. El incremento refleja el alcance que fue adquiriendo esta propuesta a lo largo de sus distintas ediciones.

Municipalidad de Gualeguaychú