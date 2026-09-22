Días frescos, ascenso de temperaturas, y fin de semana inestable en Gualeguaychú

Hacia mediados de semana, el miércoles mantendrá un ambiente similar con una máxima estimada en 19°C y mínima de 6°C bajo cielo nublado.

El panorama cambiará de forma notable a partir del jueves 24 y viernes 25, días en los que se anticipa un marcado y agradable ascenso de la temperatura. Durante estas jornadas el cielo se presentará mayormente despejado a parcialmente nublado, con registros térmicos cálidos que treparán hasta alcanzar marcas máximas de 26°C y 28°C, respectivamente.

Sin embargo, el tramo final del periodo semanal traerá consigo una desmejora en las condiciones atmosféricas. Para el sábado 26 se espera una máxima de 27°C con aumento de la nubosidad y probabilidad de precipitaciones hacia la noche, dando paso a un domingo 27 más inestable con presencia de tormentas aisladas y un descenso de la temperatura hasta los 22°C.