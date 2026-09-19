Relevaron la red de hidrantes de Gualeguaychú para mejorar la respuesta ante incendios

Defensa Civil y la Sociedad de Bomberos Voluntarios Gualeguaychú realizaron un relevamiento de la red de hidrantes de la ciudad con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad y la capacidad de respuesta ante incendios.

Las tareas se concentraron en el cuadrante comprendido por las calles Rocamora, Urquiza, Perón y Del Valle, donde se verificaron la ubicación y el funcionamiento de los diferentes hidrantes.

Durante el operativo también se efectuaron controles de limpieza de las cañerías y de la presión de agua, aspectos fundamentales para garantizar que los puntos de abastecimiento puedan utilizarse correctamente ante una emergencia.

Contar con hidrantes en condiciones permite a los bomberos disponer de puntos cercanos para abastecer los móviles y reducir los tiempos de recarga durante un siniestro.

Para realizar el relevamiento se utilizaron los móviles 22 y 17 y se conformaron dos equipos integrados por cuatro bomberos cada uno.

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