Pueblo Belgrano celebró el Día de la Primavera con sus adultos mayores

En el salón municipal ubicado en calle 30 de Noviembre se llevó a cabo la celebración del Día de la Primavera, con la organización del Área de la Tercera Edad en conjunto con la Dirección de Cultura y Dirección de Deportes de Pueblo Belgrano.

La ocasión, además de compartir una gratísima jornada, sirvió para distinguir a quienes representaron a Pueblo Belgrano en las instancias locales y departamental de los Juegos Entrerrianos para Adultos Mayores, que lograron la clasificación en varias disciplinas para las Finales Provinciales que tendrán lugar en octubre en la ciudad de La Paz.

Hubo un almuerzo compartido, buena música, baile y momentos de emoción con la entrega de los recordatorios y las medallas a quienes fueron representantes de Pueblo Belgrano, tanto en las actividades deportivas como culturales.

La jornada contó con la presencia del intendente Francisco Fiorotto, acompañado por funcionarios de distintas áreas de gobierno y concejales, contando con una muy buena concurrencia de adultos mayores.

Temas PRIMAVERA