Detuvieron a un joven acusado de robar dinero en un comercio

Un joven de 20 años fue detenido en el marco de una investigación por un robo ocurrido el pasado 16 de septiembre en un local ubicado sobre calle Alsina.

La causa se inició a partir de la denuncia de la víctima, quien manifestó que fue abordada por un hombre que le sustrajo dinero en efectivo.

A partir de las tareas investigativas realizadas por personal de la Comisaría Cuarta, la Justicia autorizó un allanamiento en una vivienda ubicada en inmediaciones de Federación y Schachtel.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron prendas de vestir presuntamente vinculadas con el hecho, además de otros elementos considerados de interés para la investigación.

En el mismo operativo fue detenido el joven señalado como presunto autor del robo. Posteriormente fue trasladado a una dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia.

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