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Guale POLICÍA FEDERAL

Tenía pedido de captura por abuso sexual agravado en Moreno y lo detuvieron en Gualeguaychú

El hombre tenía un documento con domicilio en nuestra ciudad y tras una tarea de investigación realizada por la DUOF Gualeguaychú, fue detenido en la vía pública. Está imputado por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado.

21 Sep, 2026, 18:53 PM
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La División Unidad Operativa Federal Gualeguaychú, dependiente de la Superintendencia de Agencias Federales de Investigación, logró en las últimas horas la detención de un hombre sobre el que pesaba un pedido de captura vigente por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado, en la ciudad de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos.

 

El procedimiento se originó en el marco de tareas de control y verificación de medidas judiciales activas, con la utilización de investigaciones, tareas de vigilancia encubierta y el análisis de información proveniente del sistema SIFCOP. Gracias a estos recursos, el personal policial pudo establecer el paradero del prófugo y concretar su detención en la vía pública, cumpliendo la orden de captura solicitada por el Juzgado de Garantía N°3 de Moreno - General Rodríguez.

 

 

El detenido fue inmediatamente trasladado a una dependencia policial, quedando a disposición de la justicia en el marco de la causa por la que era requerido.

 

De este modo, la Policía Federal Argentina ratifica su firme compromiso con la comunidad, intensificando las acciones preventivas y operativas en la lucha contra el delito y garantizando la protección y seguridad ciudadana en todo el país.

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