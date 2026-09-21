"Pensar Malvinas" 2026 fue declarado de Interés Educativo

El Gobierno de Gualeguaychú, a través del Área de Malvinas de la Secretaría de Desarrollo Humano, llevará a cabo la tercera edición del programa Pensar Malvinas 2026, propuesta que este año fue declarada de Interés Educativo por la Dirección Departamental de Escuelas.

El reconocimiento quedó formalizado mediante la Disposición n.° 45/2026 DDE GCHÚ, en un encuentro celebrado en la sede educativa del que participaron la directora Departamental de Escuelas, Marta Lando, y la responsable del Área de Malvinas municipal, Nora Dimotta.

Bajo el lema “Una tela, un sentimiento: Malvinas”, la convocatoria está dirigida a estudiantes de nivel inicial, primario y secundario de escuelas públicas y privadas. La consigna propone intervenir colectivamente un lienzo de dos metros por un metro mediante pintura, dibujo, collage o frases vinculadas con los conceptos de soberanía, identidad, territorio y memoria.

Las instituciones interesadas, de nivel inicial, primario o secundario tanto de gestión pública como privada, podrán inscribirse durante todo el mes de octubre en el Área de Malvinas (25 de Mayo 734), de lunes a viernes de 7 a 13 h, o mediante consulta al teléfono 3446-610078.

A partir de conceptos como soberanía, identidad, territorio, héroes, paz y Argentina, cada grupo podrá construir un mensaje propio que exprese sus conocimientos, ideas y sentimientos en torno a Malvinas. La propuesta busca que las nuevas generaciones puedan acercarse a esta temática desde una producción colectiva que vincule la historia, la identidad y la expresión artística. La entrega de los trabajos se realizará del 9 al 13 de noviembre en la misma oficina municipal. Cada obra deberá acompañarse por una reseña explicativa. Las telas confeccionadas por las comunidades educativas formarán parte de una muestra abierta al público el próximo 29 de noviembre, en el marco de la Maratón de Malvinas.

Municipalidad de Gualeguaychú

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