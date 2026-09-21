Gualeguaychú cuenta nuevamente con un retoño del histórico Pino de San Lorenzo

Este lunes se realizó en la Plaza San Martín la plantación de un nuevo retoño del histórico Pino de San Lorenzo, en una ceremonia encabezada por el intendente Mauricio Davico y acompañada por autoridades, representantes de instituciones y vecinos de la ciudad.

“Este pino que vamos a plantar aquí, en el corazón de Gualeguaychú, es la prueba de que la historia no está solo en los libros, está viva y crece entre nosotros”, expresó Davico durante el acto. Además, destacó la importancia de recuperar este ejemplar en la plaza y mantener presente el legado del General José de San Martín.

El retoño - nieto del pino original- fue entregado a la comunidad de Gualeguaychú por integrantes de la Asociación de Amigos para la Preservación del Retoño Histórico del Pino de San Lorenzo de San Pedro. Como parte de la ceremonia, el Intendente hizo entrega de una carta de agradecimiento a la institución por la donación.

La actividad contó también con la presencia de la presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Julieta Carrazza; autoridades municipales y provinciales; representantes del ámbito educativo; veteranos de la Guerra de Malvinas; integrantes del Rotary Club Gualeguaychú y Rotary Club Oeste, entre otras instituciones.

La plantación recupera una parte de la historia de la Plaza San Martín. El 12 de octubre de 1944, por iniciativa del Rotary Club Gualeguaychú, se había plantado en ese mismo espacio un retoño del Pino de San Lorenzo. El ejemplar permaneció allí durante 77 años, hasta que una fuerte tormenta provocó su caída en septiembre de 2021.

Durante la plantación se colocó nuevamente la placa que recordaba al ejemplar caído y se recuperó una urna depositada el 17 de agosto de 1950, que contiene tierra traída del lugar vinculado al histórico Pino de San Lorenzo.

De esta manera, Gualeguaychú entra en el circuito nacional de ciudades custodia del Pino de San Lorenzo.

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