Renuevan alerta con advertencias por tormentas severas y fuertes vientos

Los reportes oficiales difundidos este domingo 20 de septiembre advierten sobre un cambio en las condiciones meteorológicas y establecen distintos niveles de alerta para las próximas horas.

El nivel naranja por tormentas fuertes y severas abarca principalmente a los departamentos Victoria y Gualeguay. En esas zonas se prevén lluvias y tormentas localmente severas, con precipitaciones intensas en períodos cortos, caída de granizo de diversos tamaños y ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora.

En tanto, el nivel amarillo por tormentas de variada intensidad alcanza al resto de los departamentos de la provincia. La advertencia incluye a Paraná, Concordia, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Colón, Federación, Federal, Feliciano, La Paz, Nogoyá, Villaguay, Tala, San Salvador, Diamante e Islas del Ibicuy.

Para estas zonas se esperan valores de precipitación acumulada de entre 15 y 30 milímetros, que podrían ser superados de manera puntual. También se prevén ráfagas que podrían superar los 70 kilómetros por hora y ocasional caída de granizo.

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