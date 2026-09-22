Comité de Cuenca: “Se necesitan acciones reales de las autoridades políticas”, advirtió Luciano

COMITÉ DE CUENCA –CODEGU

El viernes próximo pasado se realizó la reunión donde se formalizo la comisión denominada Comité de Cuenca.

Decía el General Perón “"SI QUIERES QUE ALGO NO FUNCIONE, CREA UNA COMISIÓN”

En el recinto del Concejo deliberante se formalizó la primera reunión, donde ante un numeroso número de funcionarios políticos se nombraron las autoridades que la componen, lo único que rescato es la designación como presidente de Raúl Almeida y el representante del Foro Ambiental Andrés Rivas, y de la Asamblea Ciudadana Alberto Pérez Gont, dirigentes sociales que viene luchando hace muchos años para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, ése es su único interés, no persiguen fines políticos para conseguir un cargo público, sus historias demuestran que son ciudadanos comprometidos con la ciudad y el medioambiente, poniendo todo de sí sin pedir nada a cambio.

El punto final del temario era proponer acciones para que el comité trabaje sobre las mismas, solicité la palabra y concedida esta expuse que:

Atento a los acontecimientos de dominio público de lo que sucede con la planta de tratamiento de efluentes líquidos del PIG, se trabajara sobre ese tema.

Como denunciante y patrocinando a un querellante estoy dentro de la causa.

Lleve y entregue los últimos resultados publicados por la CARU de los análisis realizados en la boca del Río Gualeguaychú, en cumplimiento del “Acuerdo de Anchorena”, firmado en el año 2012 por los presientes de Argentina Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner y Pepe Mujica.

El mentado acuerdo ordena no contaminar el río Uruguay por medio de sus efluentes y que cada país se hace responsable de ello, además de la realización de análisis del agua que vierte UPM y de la Boca del río Gualeguaychú.

Pues bien, en mi modo de ver se dio un debate increíble, el Señor presidente municipal me cuestionaba la validez de los análisis de la CARU, estos fueron realizados por laboratorios de Canadá y de la UNER.

Luego la Subsecretaria de Ambiente sobre unos análisis que constan en la causa dio una explicación inverosímil, también minimizándolos, que se hicieron cuando había agua en la Cañada Melgar y que cuando se seca esos metales pesados encontrados que constan en la causa Federal desaparecen, demostrando un desconocimiento total sobre el tema de contaminación, se olvida que los metales pesados cuando hay agua sedimentan contaminado la tierra y las napas subterráneas de agua y, cuando se seca la contaminación queda en la tierra y en el agua subterránea, además, el Sr Juez federal tomó como válidas esas muestras y fueron parte de los fundamentos de la orden de clausura, tan grotesca era la discusión que no valió la pena continuarla.

Los que conocemos a los dirigentes sociales que se nombraron el viernes, sólo queremos que los entuertos políticos de los demás integrantes no los cansen y se retiren.

La comunidad toda los apoya, de mi parte a disposición con los tres.

La contaminación que hoy tiene nuestro río Gualeguaychú como enfermedad endémica, sin duda, no se soluciona con discursos oportunistas como hemos escuchado hasta ahora, se necesitan acciones reales de las autoridades Políticas, acciones que no realizaron para controlar el no funcionamiento de la planta de tratamiento de efluentes líquidos del PIG, eso es una realidad que, todos sabemos que lo que se contamino, contamina y contaminará seguirá en el lecho de nuestro río por muchísimos años.

No cualquiera está capacitado para actuar en un área pública ambiental, además, se deben de dejar de lado los compromisos políticos y comprometerse con la sociedad y el medioambiente.

La causa penal en curso contra la CODEGU y funcionarios públicos demuestra que, hasta ahora, han sido puro discurso.

Ricardo José Luciano

Abogado